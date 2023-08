Intervistato da Sky Sport dopo l'amichevole pareggiata per 0-0 contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri chiude al possibile ingaggio di Romelu Lukaku "Sono contento dei giocatori che ho, difficilmente arriveranno giocatori nuovi. Ci sono dei giocatori che cresceranno molto e che ci daranno una mano. Se firmerei per iniziare con questo fruppo? Io credo che inizieremo con questo perché siamo coperti in tutti i puoi, poi la società continuerà a fare il suo lavoro come sempre", ha concluso.