Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando il match perso per 1-0 contro la Roma: "È stata una partita scorbutica. Nel primo tempo potevamo fare di più, ma loro hanno corso molto. Stavano calando, ma poi hanno fatto quel gol ed esci sconfitto in una partita in cui potevamo sfruttare meglio le occasioni. Kean? Ha sbagliato perché ha messo in difficoltà la squadra, ma ha chiesto scusa. Bisogna sempre imparare".

E ancora: "I ragazzi devono stare sereni, la squadra fino ad ora ha fatto 50 punti e quando perdi una partita così sembra che crolli il mondo addosso. Dobbiamo ripartire, perché quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Difficile vedere in giro per l'Europa una situazione simile alla nostra. Devo fare i complimenti a loro per quello che stanno facendo e una partita non può far crollare tutto. Non bisogna cadere in frustrazione, Kean ha sbagliato e basta. I ragazzi devono rimanere sereni, la squadra ha fatto 50 punti e deve continuare a lavorare. Dobbiamo finire tra le prime quattro e momentaneamente siamo secondi. Europa League primo obiettivo? L'obiettivo è raggiungere quelle davanti. Abbiamo buttati 3 punti stasera, potevamo tenere la Roma 9 punti. Nel calcio meritare non serve a niente: se vinci sei bravo, se perdi hai sbagliato qualcosa".