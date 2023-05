Va alla Juventus il terzo spareggio per la Champions League in programma in questo 34esimo turno di Serie A. I bianconeri sbancano il Gewiss Stadium superando per 2-0 l'Atalanta e balzano al secondo posto in classifica, tornando a staccare di tre punti l'Inter. La prima rete è del giovane Samuel Iling-Junior, che schierato per la prima volta da titolare in campionato trova il guizzo vincente al minuto 56 risolvendo un flipper in area orobica.

L'Atalanta, che nel primo tempo si fa preferire agli avversari, ci prova con coraggio a riprendere il risultato, ma pecca di lucidità al momento di concludere e viene fermata per due volte dai legni. In pieno recupero e con la Dea al disperato assalto, un micidiale contropiede finalizzato da Dusan Vlahovic (beccato con sgradevoli cori razzisti dalla curva dei tifosi atalantini) permette ai bianconeri di chiudere i conti. Juve ora a quota 66, Atalanta che rimane a quota 58 e vede allontarsi sensibilmente il quarto posto dell'Inter.