Thiago Motta continua a mantenersi a debita distanza dal discorso scudetto. Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juve, il tecnico italo-brasiliano ha risposto così a chi gli ha chiesto se la conquista del titolo sarebbe un'impresa per i bianconeri: "Noi vogliamo essere competitivi. Il nostro obiettivo è la partita di domani. Vogliamo mettere tutta la nostra energia per affrontare una squadra che in casa è forte e determinata".