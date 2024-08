Thiago Motta non ha alcuna intenzione di guardare più in là del primo scontro diretto che attende la sua Juventus, domani sera, contro la Roma. A precisa domanda in conferenza stampa sulle squadre più accreditate alla lotta scudetto, il tecnico dei bianconeri ha glissato rispondendo così: "Io mi sono fatto un'idea solo sulla Roma. Pensiamo solo alla Roma".