Il derby d'Italia si avvicina e, considerando il pareggio del Milan, potrebbe rappresentare uno scontro diretto indicativo per la lotta Scudetto. Daniele Rugani, difensore della Juventus, ne ha parlato così a Dazn: "La pressione ce l'avremo sicuramente tutte e due, nel senso che alla fine poi i punti pesano, contano, questa è la verità. Sappiamo che mancano tante partite e c'è tempo per recuperare sicuramente. Però sono sicuramente tre punti in uno scontro diretto e quindi forse un pochino di più contano", ha concluso.