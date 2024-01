Impegno meno tosto? Non mi sembra, vedo i risultati e qualche squadra importante è già uscita". Il riferimento di Cristiano Giuntoli, raggiunto da Sportmediaset prima dell'impegno in Coppa Italia della Juventus contro la Salernitana, è ovviamente a Inter e Napoli, eliminate di lusso negli ottavi della competizione.

Parlando di mercato (nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un tentativo di sorpasso sull'Inter per Tiago Djaló), il dirigente bianconero dà invece qualche indizio sulle strategie per gennaio: "Vlahovic non è sul mercato. Terracciano? In questo momento non abbiamo occasioni corrette né tecnicamente né economicamente parlando. Felipe Anderson? Vale la stessa cosa".