In attesa del comunicato ufficiale che verrà diramato solo nel pomeriggio, arrivano notizie confortanti da SkySport24 sugli ultimi infortunati di casa Juventus. Il match di ieri con il Friburgo, infatti, aveva restituito tre acciaccati ad Allegri: problemi muscolari per Di Maria e Alex Sandro, mentre Chiesa aveva lamentato un fastidio al ginocchio destro. Secondo il canale satellitare, per il momento "filtra ottimismo". Da ricordare che fra poco più di una settimana è in programma Inter-Juventus a San Siro (19 marzo).