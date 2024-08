Questa sera, in Juve-Como, ha fatto il suo esordio in Serie A il terzo Thuram, Khéphren, schierato come titolare da Thiago Motta nella prima ufficiale dei bianconeri. In tribuna, non poteva mancare il padre Lilian, che nei prossimi mesi dovrà 'dividersi' per guardare dal vivo entrambi i figli dopo aver seguito spesso Marcus nella sua prima stagione italiana con la maglia dell'Inter.