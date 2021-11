Juve, Allegri: “Scudetto? Dico che la rincorsa può essere stimolante”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia della partita con la Salernitana

Alessandro Cavasinni

Alla vigilia della partita di Salerno, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus.

Che reazione vuole vedere?

"La gara di Salerno è una gara complicata anche per una questione ambientale perché i tifosi si fanno sentire. Bisogna approcciare meglio di Verona altrimenti prendi subito degli schiaffi e diventa tutto più complicato. Contro l'Atalanta abbiamo fatto una buona partita ma l'episodio ci è andato contro. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto non basta".

Si è sempre inventato qualcosa nei momenti di difficoltà...

"Non ho mai inventato niente, ho fatto solo di necessità virtù. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque una rincorsa, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta non bisogna combatterla".

Qual è lo stato d'animo della squadra?

"Lo stato d'animo è quello di un momento in cui siamo in ritardo in campionato. Tutti vogliono fare qualcosa di più, ma ora serve avere ordine. Ne usciremo, ci vuole calma perché più ci agitiamo e più facciamo casino. Bisogna ripartire dalle cose semplici e poi le cose verranno di conseguenza".

Avete messo in conto di non arrivare in Champions?

"Transizione alla Juventus non c'è. Bisogna avere la consapevolezza che siamo sesti in classifica e responsabili di essere alla Juventus. Per ora siamo agli ottavi di Champions e abbiamo una rincorsa davanti che può essere stimolante".

(Fonte: TMW)