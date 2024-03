I segnali di frustrazione mostrati in campo dalla Juve, dall'espulsione di Vlahovic in giù, non preoccupano più di tanto Max Allegri, che ha inquadrato così il pari deludente contro il Genoa: "Non sta succedendo niente, c'era nervosismo per l'importanza della partita che avevamo l'obbligo di vincere - le parole del tecnico bianconero a Sky Sport -. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, con qualche errore nei passaggi. Meno punti di vantaggio sul quinto posto? Non deve creare imbarazzo, ma responsabilità perché il posto in Champions è lontano 11 punti e mancano nove partire. Bisogna lavorare e credere in quello che facciamo".

In seguito, stuzzicato da Gianfranco Teotino, Allegri alza i toni: "Come mai solo 7 punti nelle ultime 8? Siamo terzi, lei sa come si fa l'allenatore? Non devo andare dietro al pubblico, che ci sostiene, ma faccio il bene della squadra. Io non mi permetto di dire a un giornalista come fare il suo mestiere. Lei mi faccia una domanda più intelligente e le rispondo. Io lavoro per la Juve, faccio il massimo, e sono il primo a sbagliare".