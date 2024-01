Intervenuto in conferenza stampa questa mattina, alla vigilia di Salernitana-Juve, Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha risposto così alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto di fissare la quota di punti che servono per vincere lo scudetto in questa stagione: "Son tutte supposizioni, si vive di fatti - la premessa -. L'Inter ha 45 punti e può girare a 48, la proiezione sono 96. Noi dobbiamo chiudere il girone d'andata e mantenere il vantaggio sulle quinte, arrivare in fondo alla Champions è questione di numeri. Non bisogna abbassare la guardia perché nel calcio può succedere di tutto".