Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato così a DAZN dopo il pari con l'Atalanta. Preoccupato? "No, è tutto un percepire, i 58 punti sono gli stessi. Questi momenti servono per far crescere la squadra e i giovani. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di giocare in Champions. Abbiamo cercato di costruire a quattro dietro, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni. Contro una squadra che marca a uomo gli inserimenti da dietro sono importanti".