La Juventus prova a ripartire... dal ritiro. Lo sottolinea anche Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida di Torino contro il Genoa :"Ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di rimanere alla Continassa perché dobbiamo riprendere il cammino che in questo mese è mancato. Sappiamo che abbiamo degli obiettivi da raggiungere come la Champions e la semifinale di Coppa Italia", ribadisce il tecnico bianconero.

Allegri fa poi il punto dall'infermeria tra assenze e rientri, sottolineando poi anche l'importanza di aver centrato il Mondiale per Club: "Abbiamo perso Milik che ha avuto un problemino e lo valuteremo dopo la sosta. Rientrano Perin, De Sciglio e Rabiot. Dobbiamo vedere le cose nel modo più positivo. Mondiale per Club? Credo che sia frutto del lavoro fatto dal club in questi anni".