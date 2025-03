Di nuovo quarta in classifica, ora a meno sei punti dalla vetta occupata dall'Inter, la Juventus deve guardare in avanti o tenere d'occhio le inseguitrici che insediano la sua partecipazione alla prossima Champions League? A precisa domanda, Andrea Cambiaso ha risposto così a Sky Sport: "L'obiettivo è battere l'Atalanta la prossima giornata e andarla a prendere in classifica (ora il gap è di tre punti, ndr). Sarà una gara importantissima e bellissima contro una squadra che gioca un calcio particolare", le sue parole a margine del successo dei bianconeri a spese del Verona.