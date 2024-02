Archiviato il ko con l'Inter la Fiorentina è chiamata alla reazione con il Lecce. Durante la conferenza stampa alla vigilia del match che aprirà la 23esima giornata di campionato, l'allenatore dei viola, Vincenzo Italiano è tornato sulla sconfitta contro la capolista: "Stiamo bene, abbiamo lavorato bene cercando di preparare questa partita molto complicata. Questo Lecce in casa va forte, dobbiamo cercare di fare una grande partita per muovere la classifica che da tre partite ci vede un po' fermi. In questo girone di ritorno contano i risultati" ha premesso.

C'è rabbia per la sconfitta con l'Inter?

"Abbiamo fatto un'ottima gara, siamo riusciti a contrastare bene i nerazzurri creando continuamente pericoli. Non abbiamo sfruttato bene le occasioni, ma la prestazione mi è piaciuta. Dobbiamo migliorare lì davanti, dispiace perché si è messo in difficoltà una grande squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi".