In scioltezza l’esordio del Napoli di Spalletti, la Roma s’impone sulla Ternana

Nei rispettivi ritiri pre-stagionali arrivano le prime sgambate anche per Roma e Napoli, scese in campo nel pomeriggio odierno

Tutto troppo facile per l'esordio del Napoli di Spalletti contro i dilettanti della Bassa Anaunia: nel ritiro di Dimaro arriva un 12-0 in scioltezza: in particolare evidenza la prestazione di Oshimen, che ha timbrato in quattro occasioni (tutte nella prima frazione, ndr). Maggiormente probante, invece, il test della Roma targata Mourinho, scesa in campo a Trigoria contro la Ternana, neopromossa in B dopo aver stravinto, senza discussioni, il girone C della terza serie battendo macinando record su record: basta un gol per tempo di Charles Perez e Kumbulla per liquidare la prima pratica pre-stagionale contro la truppa di Lucarelli.