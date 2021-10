Immortalato mentre inneggia al Duce: la Lazio sospende il falconiere di Olympia

Scattato subito il provvedimento verso Juan Bernabè. Di Segni: "Via i fascisti e gli odiatori dal mondi del calcio"

Ha inneggiato al Duce sotto la Tribuna Tevere dell'Olimpico e fatto il saluto romano, un gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato polemiche immediate. A compierlo è stato Juan Bernabè , dal 2010 falconiere di Olympia, l'aquila della Lazio, immortalato durante i momenti di festa dopo la vittoria con l'Inter di sabato, in un video che sta facendo il giro del web. Il club biancoceleste ha comunicato prontamente la sospensione del falconiere per aver espresso "atteggiamenti che offendono la Società, i tifosi e i valori ai quali la comunità si ispira. Sono stati presi provvedimenti nei confronti della società finalizzati all’immediata sospensione dal servizio della persona interessata e all’eventuale risoluzione dei contratti in essere".

Noemi Di Segni, presidente delle Comunità Ebraiche d'Italia, ha espresso tutto il suo sdegno per l'accaduto: "Davanti all'ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell'addestratore dell'aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza",