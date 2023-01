Dopo la sconfitta di misura a San Siro contro l'Inter, l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni riprende la propria marcia superando per 2-0 il Lecce nel primo match di quest'ultima giornata d'andata di Serie A. Frenata per la squadra di Marco Baroni dopo il bel pari contro il Milan: apre le marcature Fabio Depaoli con un colpo di testa in piena area su cross di Josh Doig, r addoppia Darko Lazovic al 54esimo su bell'assistenza di Ivan Ilic.

Nel finale di gara, si registrano due uscite per infortunio: prima è Samuel Umtiti a dover abbandonare il campo per un problema a una spalla, nel recupero esce in barella tra le lacrime anche Thomas Henry che cade da solo e viene portato via in barella a causa di un guaio a prima vista molto serio al ginocchio destro. Verona che con questa vittoria sale a quota 12 in classifica.