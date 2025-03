Concede qualcosa al Verona nei primi minuti di gioco poi domina in lungo e in largo andando a sbattere contro un Lorenzo Montipò formato gigante; si sente gelare il sangue quando, a ridosso del 45esimo, Tomas Suslov trova una traiettoria clamorosa che vale il vantaggio agli scaligeri vanificato però da un fuorigioco di Davide Faraoni a inizio azione. Ma al 72esimo, la Juventus riesce a fiaccare la resistenza avversaria trovando la rete della liberazione di Khéphren Thuram, che apre la strada verso tre punti fondamentali in una serata particolarmente difficile per la contestazione dei tifosi.

Al 90esimo, è Teun Koopmeiners, uno dei giocatori maggiormente nel mirino, a chiudere i conti consegnando alla formazione di Thiago Motta un successo che le permette di arrivare a quota 52, a meno sei dalla vetta occupata dall'Inter. Reazione necessaria dopo la mortificazione vissuta qualche giorno fa in Coppa Italia per mano dell'Empoli.