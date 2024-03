Il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions del Paris Saint-Germain, che si è sbarazzato abbastanza agevolmente della Real Sociedad capolista nel girone dell'Inter, non aumenta i rimpianti del Milan, uscito dalla competizione proprio a causa di una differenza reti peggiore rispetto a quella di Mbappé e compagni. A dirlo è Stefano Pioli, rispondendo a precisa domanda in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con lo Slavia Praga: "La Champions purtroppo non fa più parte del nostro presente per dei dettagli che ci sono sfuggiti nelle partite decisive. Ora dobbiamo pensare solo a domani e ad andare il più avanti possibile in Europa perché siamo il Milan".