Anche con un generoso aiuto da parte della buonasorte, il Napoli riesce a mettersi alle spalle la cocente delusione della sconfitta interna contro il Milan riprendendo la propria marcia Scudetto al Via del Mare: nella seconda gara di questo venerdì di campionato, i partenopei hanno superato il Lecce col punteggio di 2-1. Apre le marcature Giovanni Di Lorenzo al 18esimo, il Lecce riesce a pervenire al pareggio al settimo della ripresa grazie alla caparbietà di Federico Di Francesco che ribadisce in rete un pallone che Ceesay aveva spedito sulla traversa ma poi si fa male da solo quando al 64esimo Antonino Gallo e Wladimiro Falcone compiono un pasticcio incredibile che vale il gol definitivo 2-1.

Ennesima sconfitta in campionato, la sesta consecutiva, per i salentini che scivolano sempre più in classifica, il Napoli va invece a quota 74 ed è a meno quattro vittorie dall'esplosione della festa.