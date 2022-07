Successo per 5-0 del Monza in amichevole contro il Novara. Priva degli infortunati Sensi e Pessina (affatticamento per l'interista), la squadra di Stroppa ottiene la quarta vittoria di fila in questo precampionato grazie alle doppiette di Ciurria e Valoti e alla prima rete in biancorosso di Gianluca Caprari, all'esordio con la nuova maglia. In programma domani l'ultimo test dei brianzoli contro il Sangiuliano, poi si comincia a fare sul serio con la sfida al Frosinone nel primo turno di Coppa Italia.