Approfittando dell'ennesimo inciampo della Juve, fermata sullo 0-0 in casa dal Genoa, il Milan guadagna margine in chiave secondo posto battendo 3-1 il Verona a domicilio. I rossoneri, ora a +3 sulla squadra di Max Allegri, aprono le marcature sul finire di primo tempo con un assolo di Theo Hernandez che, vincendo due rimpalli, buca Lorenzo Montipò dalla linea di fondo per l'1-0. Nella ripresa, al minuto 50, Christian Pulisic raddoppia spingendo in porta il pallone a porta vuota dopo una respinta del portiere sul tiro di Noah Okafor. Sotto di due reti, gli scaligeri abbozzano la reazione al 64' accorciando le distanze con un gran tiro da fuori di Tijjani Noslin. Ma è un fuoco di paglia che i rossoneri spengono in fretta: il neo entrato Samuel Chukwueze raccoglie una respinta fuori area e piazza in buca d'angolo il tris definitivo.