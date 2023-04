Seconda trasferta a San Siro e secondo 2-0 subito dal Lecce, che deve arrendersi anche al Milan e soprattutto a Rafael Leao, autore della doppietta che ha deciso il match contro i salentini. Il portoghese regola la questione con un gol per tempo, prima al 40esimo sfoderando dal suo repertorio una novità come il gol su colpo di testa, poi al 74esimo con una splendida giocata sulla sinistra in solitaria. Con questa vittoria, il Milan si rilancia dopo due pareggi consecutivi e mantiene due punti di vantaggio sull'Inter agganciando momentaneamente la Roma.