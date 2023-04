L'Atalanta fallisce l'occasione di agganciare l'Inter al quarto posto perdendo in casa 0-2 contro il Bologna di Thiago Motta. Al Gewiss Stadium succede tutto nella ripresa: Sansone manda in vantaggio i rossoblu al 49', nel finale Orsolini si vede annullare il gol all'80' per fuorigioco dal VAR, ma si rifà all'86' con la firma del raddoppio stavolta regolarissimo. La squadra di Gasperini rimane così sesta con 48 punti, mentre i felsinei mantengono l'ottavo posto in solitaria salendo addirittura a quota 43, a meno 8 dai nerazzurri di Inzaghi.