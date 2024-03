Secondo quanto rivelato dal Sole 24 Ore, il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, all'interno della sua strategia a 360° di investimenti in Europa, starebbe valutando anche l’opzione di investire nel veicolo di RedBird, proprietario del Milan, per fornire i fondi necessari a rimborsare il vendor loan con Elliott da 550 milioni di euro o, alternativamente, entrare con una partnership più ampia. I negoziati, stando alle informazioni del quotidiano, sarebbero in corso, con una deadline fissata entro la fine di marzo.