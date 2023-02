Sospiro di sollievo per Paulo Dybala e per tutta la Roma. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l'argentino non hanno evidenziato alcuna lesione al flessore, ma hanno confermato un sovraccarico muscolare. Lo staff giallorosso gestirà la situazione, valutandola di giorno in giorno, ma - secondo SkySport - è da escludere la sua presenza domenica contro il Verona. Mourinho punta a riaverlo a disposizione per il ritorno di coppa con il Salisburgo.