I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l'indagine nei confronti di Aurelio De Laurentiis per l'acquisto del Napoli di Victor Osimhen dal Lille: l’accusa, come appreso da La Repubblica, è di falso in bilancio per il presidente degli azzurri, con altri componenti del board del club sotto inchiesta.

L’inchiesta della giustizia ordinaria sulle presunte plusvalenze fittizie intorno alla compravendita nel 2020 dell’attaccante nigeriano era stata spostata lo scorso agosto da Napoli alla Procura di Roma, città dove fu approvato il bilancio della società partenopea.