Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juventus. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il difensore lunedì si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con il resto del gruppo, saltando anche la tournée negli Stati Uniti. "La comunicazione ufficiale è arrivata oggi: secca e diretta, in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio - si legge -.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno raggiunto Bonucci in Toscana, dove il difensore, in vacanza, ha ripreso ad allenarsi: il capitano è fuori dal progetto del club per scelta tecnica. Scioccato per la notizia, il difensore ha preso atto della decisione".