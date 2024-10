Nonostante la nota diramata dal Comune di Bologna (RILEGGI QUI), la Lega Serie A sta provando comunque a far giocare Bologna-Milan, match di Serie A in programma sabato alle ore 18. Le parti sono al lavoro per cercare una soluzione, visto che il rinvio sarebbe complicato a causa del calendario intasato: La Gazzetta dello Sport parla di ipotesi porte chiuse o campo neutro.