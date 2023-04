Dal Lussemburgo arrivano nuovi sviluppi sulla compravendita del Milan. Come riporta il Corriere della Sera, nelle ultime ore sono andate in scena perquisizioni e sequestri nelle holding lussemburghesi di Elliott che il 31 agosto 2022 hanno venduto il club rossonero per 1,12 miliardi a RedBird.

"La polizia giudiziaria del Granducato — a quanto si è appreso — si è presentata questa mattina negli uffici della Project Redblack con un’ordinanza di perquisizione e sequestro del giudice Claude Pascal su richiesta di assistenza giudiziaria dei pm della Procura di Milano, Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri" scrive il Corsera, riferendo che contro tre amministratori della società vengono ipotizzati i reati di abuso di beni sociali e bancarotta fraudolenta. I dirigenti in questione sarebbero il manager di Elliott, Jean-Marc McLean, e dei professionisti locali Daniela Italia e Victor Schuh.