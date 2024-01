Un lungo, struggente ed emozionante ricordo di Gigi Riva ha contraddstinto il prematch e anche l'inizio della partita dell'Unipol Domus tra Cagliari e Torino, quando al minuto 11 tutti si sono fermati per tributare un ultimo applauso alla memoria del grande campione dei rossoblu e della Nazionale scomparso lo scorso lunedì. Sul campo, però, è festa solo per il Torino di Ivan Juric che torna dalla Sardegna con tre punti pesanti. Finisce 2-1 per i granata la prima sfida della 22esima giornata di Serie A.

Il Toro chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie ai gol di Duvan Zapata, bravo a capitalizzare l'assist di Raoul Bellanova, e di Samuele Ricci che in pieno recupero castiga un Simone Scuffet decisamente rivedibile (anche se il portiere dei sardi sarà protagonista con almeno 3 interventi pesanti). I rossoblu non ci stanno e provano, anche rischiando qualcosa, di riaggiustare la partita, ma non vanno oltre la splendida conclusione di Nicolas Viola al 77esimo, un tiro dall'effetto clamoroso che lascia immobile Vanja Milinkovic-Savic. Nel finale, annullato il gol dell'1-3 a Pietro Pellegri per fuorigioco e clamoroso salvataggio di Saba Sazonov su azione da corner. Torino che aggancia il Napoli a quota 31, Cagliari che rimane a quota 18.