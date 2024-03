Intervenuto a Sky Sport prima di scendere in campo contro il Genoa, il responsabile dell'area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli ha parlato del Mondiale del per Club, competizione alla quale la Juventus si è qualificata grazie all'uscita dalla Champions di Lazio e Napoli.

Arrivano introiti in più tra Champions e Mondiale per Club. Cosa si può dire ai tifosi della Juventus in merito al futuro economico?

"Non c'è da fare proclami, la Juve sarà sempre competitiva. C'è da rispettare il bilancio e sarà forse complicato ma daremo il meglio per essere su tutti i fronti. Il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto dal club nell'ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte".