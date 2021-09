Giroud: “Abbiamo le qualità per vincere lo scudetto. Quest’anno è possibile”

L'arrivo al Milan, lo scudetto e gli obiettivi stagionali... Le parole di Olivier Giroud

Intervistato da Telefoot, il neo giocatore del Milan, in passato accostato fortemente all'Inter, Olivier Giroud ha parlato tra le tante cose anche degli obiettivi stagionali, personali e di squadra."Milan? Sceglierlo era ovvio, non c'erano nemmeno 15 club interessati a prendermi. Ero tifoso del grande Milan quando ero più giovane, quello di Papin, Van Basten, Baresi. Per me è un grande orgoglio aver potuto firmare in questo club. Spero di divertirmi".