Genoa, i problemi non finiscono: un giocatore positivo al Covid-19

La nota del Grifone poche ore dopo il pesante ko contro la Fiorentina

Continua a piovere sul bagnato in casa Genoa. Nelle ultime ore il Grifone ha comunicato che "nella giornata di ieri un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato - prosegue la nota - è stato posto tempestivamente in isolamento domiciliare, non partecipando alla partita Fiorentina-Genoa. Le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate".