Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino commenta così a DAZN il match perso oggi per 2-3 in casa contro il Monza: "C'è incazzatura, rabbia da parte mia e da parte della squadra. Si rosica perché giochi bene come a Milano e non prendi punti. Oggi abbiamo sbagliato l'approccio, abbiamo concesso gol facilmente. Poi nella ripresa siamo entrati con un altro piglio, con la consapevolezza e la voglia di andarla a riprendere.

Dobbiamo capire i tempi della partita, abbiamo speso davvero tanto per riprenderla. La filosofia che cerco di esprimere io è che anche sul 2-2 abbiamo avuto voglia di andarla a vincere e l'abbiamo persa, su questo dobbiamo crescere e maturare".