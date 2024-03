A margine dello 0-0 strappato allo Juventus Stadium dal suo Genoa, Alberto Gilardino parla così dei risultati positivi ottenuti contro le big in questo campionato: "È vero, abbiamo preso punti con Inter e Juve che prima delle gare potevano essere inaspettati, devo ringraziare i ragazzi per il percorso che stanno facendo - le parole di Gila a DAZN -. Quest'anno forse solo alla prima con la Fiorentina abbiamo fatto male, ma ci ha svegliato. Sotto il profilo dell'atteggiamento e della dedizione non abbiamo sbagliato quasi mai".