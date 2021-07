Gazidis: “Sto benissimo, grazie tifosi. Non vedo l’ora di rivedervi a San Siro”

Il CEO del Milan torna a parlare dopo aver annunciato la diagnosi di un cancro alla gola

"Sto benissimo, sto lavorando durante il giorno ed è vero che sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene e non vedo l'ora di tornare a Milano". Ivan Gazidis, CEO del Milan, torna a parlare ai canali ufficiali del club rossonero, dopo aver annunciato nei giorni scorsi la diagnosi di un cancro alla gola. "Il Milan sta crescendo e puntiamo a fare bene. I messaggi ricevuti da tutto il mondo del calcio - ha proseguito il dirigente sudafricano - mi hanno lasciato senza parole. Vorrei dire a tutti grazie di cuore, alla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima e tutti i club milanisti. Queste cose mi danno tanta forza, è come un vento alle spalle che mi spinge avanti. Per me è più facile con questo supporto, come per un giocatore in campo. Ora capisco cosa provano i calciatori quando San Siro è pieno. Non c'è nessun sentimento al mondo meglio di questo. Non vedo l'ora di rivedere i tifosi a San Siro, dobbiamo tornare al calcio con gli stadi pieni, spero che possa accadere presto. Lo staff medico del club, Stefano Mazzoni in particolare, oltre a medici e infermieri hanno trovato il cancro ed è stato fondamentale vederlo subito. Sono pronto per questa sfida e tornerò presto. La mattina comunque lavoro sempre con alcuni colleghi all'interna nel club. Ho piena fiducia nello staff del Milan, abbiamo una grande squadra sia in campo che fuori. La stagione sarà importante e stiamo lavorando tutti duramente per la prossima stagione, sia per il maschile che per il femminile. Grazie ancora a tutti. Sempre forza Milan".