Spazio anche a una considerazione generale sullo stato di salute del calcio italiano nel corso della lunga intervista rilasciata da Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, a Sky Sport: "Le squadre inglesi fatturano 3-4 volte in più rispetto a quelle di Serie A, cosa che non accadeva prima: sarà difficile per il campionato italiano tornare a essere il primo in Europa come negli anni '90 - le sue parole -. Una volta i Palloni d'Oro giocavano tutti da noi, l'ultimo è stato Riccardino Kakà nel 2007: sono passati 15 anni. Per le squadre italiane non vedo più la possibilità di acquistare un potenziale Pallone d'Oro".