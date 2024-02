La Serie A rimane a 20 squadre. Come mai il Milan, come l'Inter, aveva una posizione differente? A rispondere è l'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani prima del fischio d'inizio dell'euro-match contro il Rennes: "In Italia il calcio non è trattato come un'industria e quindi non riusciamo ad essere competitivi a livello europeo. Abbiamo fatto la nostra battaglia sul decreto crescita, ma l'abbiamo persa.

Ci sono altre regole e leggi che ci mettono in svantaggio rispetto al resto dell'Europa. Senza lavorare di sistema non riusciremo mai a tornare in cima all'Europa. È questa la triste realtà" ha detto a Sky Sport.