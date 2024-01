Già stuzzicato dalla Curva Sud milanista nel match d'andata per la sua dichiarata fede interista, Stefano Turati, portiere del Frosinone, non vuole dare eccessiva importanza al prossimo incrocio in campionato tra i ciociari e i rossoneri: "Se è un derby per me? No, non me ne frega un ca*** - ha detto senza giri di parole l'ex Sassuolo a DAZN -. Scusate, non me ne frega niente. Sabato sarà una gara come le altre. Poi ovviamente, quando giochi contro queste squadre di campioni, sono sempre gare difficili. Ma questi ragazzi hanno tanto dentro, confido tantissimo in loro".