Arriva la seconda sconfitta consecutiva in sette giorni per la Fiorentina, che cade anche in casa contro il Como dopo il ko di San Siro che le era stato imposto dall'Inter nell'ultimo Monday Night di Serie A. Al Franchi, la squadra di Raffaele Palladino, orfana dello squalificato Moise Kean, si arrende 2-0 agli ospiti che colpiscono con un gol per tempo: apre le marcature Assane Diao con un assolo al 41', raddoppia al 66' Nico Paz grazie un bellissimo tiro a giro che non lascia scampo a David De Gea.