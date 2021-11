Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Dà fastidio parlare sempre di mercato”

Le dichiarazioni del tecnico dei viola

Al termine della sconfitta dell'Allianz Stadium di Torino, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: "Un punto si poteva portare a casa, c'è grande amarezza perché fino all'espulsione avevamo fatto una grande gara". Vlahovic? "Non lo so come andrà - conclude - si parla davvero sempre di mercato, chiude e il giorno dopo si ricomincia. Questo dà fastidio. Comunque io lo vedo concentrato, oggi non era facile contro i centrali della Juventus. Sta dando l'anima, vedremo cosa succederà nel mercato e poi ne riparliamo".