Fiorentina, Italiano: “Polemiche arbitri? Ho grande rispetto verso di loro”

Il tecnico viola va dritto al punto: "In 4 anni non ho mai avuto una discussione con gli arbitri e sinceramente penso più ad incitare la squadra"

Nella conferenza stampa prepartita il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato della polemica che sta caratterizzando il momento, con gli arbitri al centro dell'attenzione tra episodi dubbi e allenatori espulsi (il turno infrasettimanale ha visto ben 4 tecnici fuori per squalifica, ndr): "State parlando con un allenatore che in 4 anni non è mai stato espulso - spiega -, quindi il mio rapporto con gli arbitri è di grande rispetto. Cercherò sempre di essere questo perché per me abbandonare la squadra non è qualcosa che potrei sopportare. In 4 anni non ho mai avuto una discussione con gli arbitri e sinceramente penso più ad incitare la squadra. Degli arbitri ho rispetto e nell'arco di un campionato si possono avere situazioni a favore e a sfavore. Poi ognuno si comporti come vuole