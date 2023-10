La debacle di San Siro contro l'Inter è servita alla Fiorentina per ripartire più forte di prima. Dopo il 4-0 incassato a San Siro, i viola hanno messo assieme quattro vittorie, di cui due prestigiose con Atalanta e Napoli, e tre pareggi. Ecco perché per Vincenzo Italiano è stato un ko 'utile': "Quel giorno abbiamo sbagliato approccio, conduzione della partita. Abbiamo analizzato nei dettagli quanto accaduto, sarà un caso ma da allora non si è più perso. Cosa che ricapiterà, ovvio, ma non credo per colpa degli stessi errori", le parole del tecnico viola a La Stampa.