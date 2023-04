Intervistato da DAZN al termine del primo tempo del match che la Fiorentina sta giocando contro la Sampdoria, Cristiano Biraghi ha risposto anche a una domanda relativa a Dejan Stankovic: "L'abbraccio con Stankovic a inizio partita? È come un fratello maggiore per me, quando ero all'Inter da ragazzo mi è sempre stato vicino, mi ha aiutato tantissimo. Per me è sempre un piacere incontrarlo, gli voglio tanto bene".