Fiorentina, Barone risponde ad Antognoni: “Certi commenti non fanno bene”

Il dg viola: "Dire che Rocco se n'è lavato le mani non è vero, ha sempre avuto parole di stima per lui"

Intervistato per i canali ufficiali viola, il dg della Fiorentina Joe Barone ha voluto replicare alle accuse mosse verso Rocco Commisso dall'ormai ex club manager Giancarlo Antognoni: "Ci dispiace leggere le parole di Giancarlo. Gli siamo stati vicini senza dimenticare quello che ha fatto per Firenze, lui per noi doveva portare i colori viola e la sua esperienza alle nuove generazioni. Grazie a lui nuovi talenti avrebbero capito cosa significa la maglia viola. Dire che Rocco se n'è lavato le mani è una cosa non vera. Ha pubblicamente avuto parole di stima e affetto per lui senza mai ricevere una risposta. Il ruolo che gli avevamo proposto era di grande responsabilità. Ci dispiace che abbia deciso di lasciare ma la Fiorentina deve pensare al futuro. Questi commenti non fanno bene".