La Fiorentina non deve sottovalutare gli impegni di campionato da qui alla fine della stagione, facendo l'errore di pensare unicamente alla Coppa Italia e alla Conference League. E' il monito lanciato da Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, durante l'intervista esclusiva rilasciata a DAZN prima della gara dei gigliati sul campo della Salernitana: "Stiamo giocando tante partite, dobbiamo avere la voglia di portare a casa il risultato anche in campionato perché gli obiettivi non sono solo le due coppe. Bisogna arrivare il più in alto in classifica, minimo all'ottavo posto. Stasera ci giochiamo tanto".