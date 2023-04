L'Empoli arriva a San Siro sognando di replicare contro il Milan l'impresa storica che gli è riuscita contro l'Inter lo scorso gennao. Con la consapevolezza, ovviamente, di partire senza i favori del pronostico, come spiegato in conferenza stampa dal tecnico degli azzurri, Paolo Zanetti: "Le possibilità di vincere sono le stesse che avevamo contro l'Inter: poche, perchè questa è la verità - le sue parole -. Poi c'è il campo dove abbiamo già dimostrato a noi stessi che ce la possiamo fare. Abbiamo già dimostrato a noi stessi che se siamo quelli che sappiamo essere possiamo mettere in difficoltà chiunque.